Правительство одобрило работу электронных виз для погранперехода "Забайкальск"

ЧИТА, 1 августа. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило изменения в федеральный закон, которые распространят упрощенный порядок въезда иностранцев в Россию (по электронной визе), действующий на Дальнем Востоке, на крупнейший пункт пропуска на границе России и Китая "Забайкальск". Об этом на совещании по развитию Забайкальского края под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева в Чите заявил в четверг министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Он напомнил, что с 3 апреля по электронной визе прибыть в Забайкалье можно через аэропорт Кадала в Чите.

"31 июля 2019 года на заседании правительства РФ одобрены изменения в федеральный закон, который распространит упрощенный порядок въезда в Забайкалье еще и через автомобильный пункт пропуска "Забайкальск" на российско-китайской границе", - сказал Козлов.

"Забайкальск" - крупнейший сухопутный пункт пропуска между Россией и Китаем, который объединяет автомобильный и железнодорожный переходы.

Ранее начальник краевого управления туризма Валентин Аникьев сообщал ТАСС, что три ключевых пункта пропуска в Забайкальском крае - читинский аэропорт Кадала, а также автомобильный (МАПП) и железнодорожный переход возле приграничного поселка Забайкальск - оснащены необходимым оборудованием для приема граждан с электронными визами. Власти края рассчитывают, что с 1 января 2020 года граждане смогут заезжать в регион по электронным визам и через "Забайкальск".

Федеральный закон, по которому граждане 18 стран получили право на въезд в Россию по электронным визам, начал действовать на Дальнем Востоке в августе 2017 года, почти за два года дальневосточные регионы посетили 54 тыс. туристов, использовавших такие визы.

