Дитриха переизбрали председателем совета директоров "Аэрофлота"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих переизбран председателем совета директоров "Аэрофлота". Об этом говорится в сообщении компании на сервере раскрытия информации.

"Избрать председателем совета директоров публичного акционерного общества "Аэрофлот - российские авиалинии" члена совета директоров общества Дитриха Евгения Ивановича",- отмечается в сообщении.

Его заместителем избран первый заместитель председателя и член правления ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов.

Впервые Дитрих был избран председателем совета директоров авиакомпании в 2018 году.

Также в совет директоров "Аэрофлота" входят заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, экс-глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, первый заместитель председателя и член правления ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, глава ОАК Юрий Слюсарь, гендиректор группы "ЛСР" и экс-глава Минтранса РФ Максим Соколов, а также глава Ростеха Сергей Чемезов.

