"Алроса" прогнозирует снижение предложения алмазов на 10% в течение 7 лет

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Снижение предложения на рынке алмазов в течение семи лет может составить порядка 15 млн карат, или 10%, что приведет к росту цен на бриллианты. Об этом сообщил в интервью газете "Ведомости" гендиректор крупнейшей алмазодобывающий компании "Алроса" Сергей Иванов.

"Мы исходим из того, что глобальное предложение натуральных бриллиантов будет снижаться на протяжении следующих 10 лет и, даже если мировой спрос на ювелирные изделия будет расти хотя бы на 1-2% в год, возникнет дефицит природных бриллиантов, тогда цена их может серьезно вырасти", - цитирует главу компании газета.

"В течение семи лет рынок потеряет около 15 млн каратов алмазов, то есть более 10%", - отметил Иванов, отвечая на вопрос о прогнозируемом дефиците бриллиантов.

С другой стороны, по мнению главы "Алросы" рост потребления ювелирных украшений может замедлиться в связи с торговой войной США и Китая - крупнейших рынков потребления ювелирной продукции.

В начале лета в рамках ПМЭФ-2019 Иванов также говорил ТАСС, что рынок ювелирных изделий с бриллиантами растет, существенного падения мирового спроса не ожидается, а торговая война может оказать лишь небольшое влияние.

Причины дефицита

Иванов также отметил, что цены на качественные бесцветные бриллианты массой более 5 карат растут с 1978 года: так, например, цена розовых бриллиантов выросла на 300% за последние 10 лет.

"И цены продолжат расти, так как добыча и предложение алмазов на рынке будут снижаться. Нам известны сейчас все активы, весь их жизненный цикл, известно и то, что новых существенных открытий давно не было. И по итогам I квартала этого года мировая алмазодобыча уже сократилась на 4% по сравнению с прошлым годом", - объяснил он.

Сама компания сохраняет уже озвученный прогноз по производству алмазов на 2019 год в объеме 38 млн карат, однако не исключает его небольшого превышения за счет проектов по повышению операционной эффективности, сказал глава "Алросы". Объем продаж продукции будет зависеть от рынка, однако маловероятно, что он превысит добычу, как это случилось в 2018 году, считает он.

О компании

"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах. Компания ведет добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

В 2018 году "Алроса" добыла 36,7 млн карат алмазного сырья, выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции в 2018 году составила $4,5 млрд.