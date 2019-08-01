Выручка Veon по МСФО во II квартале снизилась до $2,26 млрд

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Консолидированная выручка телекоммуникационного холдинга Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась во втором квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,4% и составила $2,26 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA компании за второй квартал 2019 года вырос на 16,1% и составил $994 млн. Кроме того, CAPEX компании за исключением лицензий по итогам второго квартала 2019 года вырос на 36% и составил $547 млн. Чистый долг Veon за этот же период снизился на 5,4%, до $8,2 млрд.

По итогам первого полугодия 2019 года выручка Veon сократилась на 3%, до $4,39 млрд. При этом EBITDA выросла на 34% и достигла $2,29 млрд.

В первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года CAPEX холдинга без учета лицензий вырос на 30,5% и достиг $988 млн. Чистый долг Veon по итогам первых шести месяцев 2019 года снизился на 5,3%, до $8,2 млрд.