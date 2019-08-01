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Медведев пообещал проработать вопрос распространения режима свободного порта на Читу

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов также попросил премьера рассмотреть возможность распространения этого режима на поселок Забайкальск

ЧИТА, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал проработать вопрос распространения режима свободного порта Владивосток на территорию Читы. С такой просьбой к главе правительства обратился врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов.

"Я дам поручение все это максимально тщательно проработать", - сказал Медведев.

По словам Осипова, уровень занятости малого и среднего предпринимательства в Забайкалье из-за сложностей социально-экономического развития очень низок.

"При этом малое и среднее предпринимательство максимальный выбор дают людям для трудовой самореализации. Мы хотели попросить вас, предварительно подготавливаем соответствующую работу с Минвостокразвития, рассмотреть возможность распространения показавшего свою эффективность режима "Свободный порт Владивосток" на территорию Читы и поселка Забайкальск", - сказал руководитель региона.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр Михайлович
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