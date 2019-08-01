"Ъ": "Газпром нефть" может получить льготы на Приобское месторождение

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. "Газпром нефть" может получить вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 13,5 млрд рублей в год в течение 10 лет в качестве льготы на разработку Приобского месторождения. Об этом пишет газета " Коммерсантъ " со ссылкой на источники.

"Президент РФ Владимир Путин одобрил предоставление льгот не только для участка "Роснефти", но и для "Газпром нефти", которая просит налоговый вычет на 13,5 млрд рублей в год на 10 лет", - пишет издание.

По данным "Коммерсанта", Путин поставил резолюцию "согласен" на письме главы Минэнерго РФ Александра Новака, в котором министр просил поддержать выдачу налоговых льгот для Приобского месторождения и поручить Минфину внести соответствующий законопроект.

В "Газпром нефти", Минэнерго и Минфине отказались комментировать данную информацию изданию.

По словам одного из собеседников "Коммерсанта", Минфин пока не ведет подготовку законопроекта по льготам для Приобского. По мнению другого источника газеты, позиция президента, возможно, "касалась только целесообразности выдачи льгот, что не означает их немедленного получения".

Ранее издание писало, что "Роснефть" может получить на разработку Приобского месторождения налоговые льготы общим объемом 460 млрд рублей.

"Газпром нефть" разрабатывает южную часть Приобского месторождения, "Роснефть" - северную, запасы месторождений относятся к трудноизвлекаемым. "Роснефть" добыла на нем 26 млн т нефти в 2018 году, "Газпром нефть" - 11,5 млн т.