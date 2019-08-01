Чукотка представит инвестиционный и энергетический потенциал на ВЭФ

ТАСС, 1 августа. Власти Чукотки планируют подписать более 10 соглашений на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в сентябре во Владивостоке. Достижения региона будут представлены в трех павильонах на "Улице Дальнего Востока", говорится в сообщении правительства Чукотского автономного округа, размещенном в четверг на странице в Instagram.

"На площадке Чукотки на "Улице Дальнего Востока" разместятся три павильона. В них гостям расскажут об инвестиционном потенциале региона, национальной культуре и развитии энергетики", - говорится в сообщении.

Первый павильон будет иметь форму флага округа и представлять инвестиционные проекты, реализуемые на его территории. Снаружи павильон украсят "Лед-панели". Днем на них покажут лед под микроскопом, а ночью они будут проецировать северное сияние.

Во втором павильоне будет выставлена экспозиция "Книга моря". "Фото познакомят гостей с востоком Чукотки. А реплики предметов, найденных во время исследования древнего эскимосского поселения Эквен, расскажут о культуре и быте коренного населения округа. Аутентичным пением и танцами экспозицию сопроводят артисты чукотско-эскимосского ансамбля "Эргырон", - говорится в сообщении.

Третий павильон разместит на площадке округа концерн "Росэнергоатом". Он познакомит гостей форума с перспективами развития чистой энергетики на Чукотке в связи с приходом в Певек первой в мире плавучей АЭС.

В работе ВЭФ примет участие делегация во главе с губернатором Чукотки Романом Копиным. Планируется подписать соглашения в области добычи полезных ископаемых, развития энергетики, применения сжатого природного газа, рыбопереработки, оптимизации логистики и экологии, а также в сфере образования и молодежной политики.

О форуме

V Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября 2019 года. По итогам предыдущего форума было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму свыше 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств. Ежегодно в рамках форума проходит выставка "Улица Дальнего Востока", на которой проходит презентация дальневосточных регионов.