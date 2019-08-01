Группа "Аэрофлот" оценила свою долю на рынке РФ в I квартале 2019 года в 45,4%

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Доля российского рынка авиаперевозок, которую занимает группа "Аэрофлот", в I квартале 2019 года выросла на 2,4 процентных пункта, по сравнению с I кварталом 2018 года, и составила 45,4%. Об этом говорится в сообщении "Аэрофлота".

"Пассажиропоток гражданской авиации РФ с учетом зарубежных авиакомпаний по итогам I квартала 2019 года составил 28,1 млн человек. Доля рынка Группы "Аэрофлот" увеличилась по сравнению с I кварталом 2018 года на 2,4 п. п. и составила 45,4%", - отмечается в сообщении.

После банкротства авиакомпании "Трансаэро" в 2015 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выражала опасения из-за доминирующего положения "Аэрофлота" на рынке авиаперевозок РФ. В 2017 году перевозчик сообщал, что доля группы (в нее входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора") не превысит 50% до 2022 года.