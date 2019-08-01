Кабмин рассмотрит вопрос финансирования инфраструктуры к месторождению золота в Забайкалье

ЧИТА, 1 августа. /ТАСС/. Правительственная подкомиссия в августе рассмотрит заявку компании "Дальцветмет" (входит в группу компаний "Мангазея") на предоставление ей 762,6 млн рублей государственной поддержки для освоения месторождения "Наседкино" в Забайкальском крае. Об этом в четверг сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на совещании по развитию Забайкальского края под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева в Чите.

"Объем частных инвестиций [в освоение месторождения золота "Наседкино"] - 12,8 млрд рублей. Инвестору требуется государственная поддержка в объеме 762,6 млн рублей на строительство линии электропередачи и подстанции. Им подана заявка на предоставление субсидии на инфраструктуру, вопрос о ее предоставлении будет рассмотрен в августе на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов. После одобрения подкомиссией нами будет внесено в правительство РФ соответствующее распоряжение о выделении субсидии", - сказал Козлов, попросив главу правительства поддержать решение подкомиссии.

По словам министра, освоение месторождения позволит создать 558 рабочих мест.

Ранее пресс-служба главы Забайкальского края сообщала, что "Мангазея Золото" в 2018-2019 годах вложит в строительство предприятия на территории месторождения Наседкино не менее 3,1 млрд рублей. Промышленные запасы этого месторождения составляют 21,2 тонны золота. Мощность ГОКа по завершении строительных работ достигнет 1 млн тонн руды в год.