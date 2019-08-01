Власти Забайкалья намерены к 2030 году удвоить ВРП

ЧИТА, 1 августа. /ТАСС/. Принятие пакета проектов, основанных на использовании ресурсного, сельскохозяйственного и экспортного потенциала Забайкальского края, позволит увеличить валовой региональный показатель (ВРП) вдвое, сообщил в четверг врио губернатора Александр Осипов на совещании по развитию края под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Как уточнила ТАСС министр финансов Забайкальского края Марина Кириллова, сейчас ВРП региона составляет чуть более 300 млрд рублей.

"Нами проведена вместе с Минвостокразвития, Минфином России и Миноэкономразвития России тщательная работа по формированию для реализации первоочередного экономического потенциала. В результате проведенной работы сформирован пакет проектов и приоритетов инвестиционного экономического развития. Он позволяет к 2030 году в два раза увеличить ВРП Забайкальского края в ценах 2018 года (до 600 млрд рублей)", - сказал Осипов.

Он уточнил, что в качестве приоритетов развития региона выбраны добыча полезных ископаемых (объем инвестиций в проекты может составить 423 млрд рублей), деревопереработка (60 млрд рублей инвестиций), сельское хозяйство (160 млрд рублей) и транспортная логистика (400 млн рублей). По мнению врио губернатора, эти меры позволят сбалансировать бюджет края и сделать его самодостаточным.

"Основные проекты базируются на более 300 месторождениях нераспределенного и неосвоенного фонда. Это использование 1 млн га неиспользуемых сельскохозяйственных земель и использование нашего трансграничного потенциала. Пятнадцать первых проектов были упакованы на нашей территории опережающего развития, они составляют 200 млрд рублей, но это только 20% от всего нашего потенциала", - отметил Осипов.

Врио губернатора пояснил, что для следующего пакета проектов необходимо развивать инфраструктуру - строить дороги, железнодорожную станцию и электрические сети. Он попросил главу правительства поддержать проект ускоренного развития Забайкальского края.