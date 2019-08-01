В Китае готовы наращивать импорт сои из европейской части России

ПЕКИН, 1 августа. /ТАСС/. Китай активно закупает соевые бобы у производителей Дальнего Востока и готов наращивать импорт из европейских регионов РФ. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

"В последнее время Китай осуществляет сотрудничество с Россией по поставкам сои главным образом через Дальний Восток РФ. Мы заинтересованы в развитии диалога, а также в наращивании взаимодействия с производителями из европейской части России", - отметил он на еженедельном брифинге.

По словам представителя, в 2018 году Китай импортировал из РФ 817 тыс. тонн соевых бобов, увеличив закупки на 64,7% в годовом исчислении. "Насколько мне известно, в июле китайские компании морем доставили в КНР очередную партию этой продукции, примерно 4,4 тыс. тонн", - уточнил Гао Фэн.

Новые стимулы

Гао Фэн отметил, что Китай готов создать новые эффективные стимулы ради плодотворного развития торговых отношений с Россией, в том числе в области сельского хозяйства.

"Китай уже стал ключевым направлением по экспорту российской сельхозпродукции. Мы готовы предпринять дальнейшие шаги и совместно с РФ стабильно увеличивать приток аграрной продукции из России на китайский рынок, упрощать двустороннюю торговлю, - отметил он. - В соответствии с рыночным спросом мы готовы содействовать увеличению внешнеторговой номенклатуры товаров обеих стран. <…> Мы намерены создать новые стимулы для высококачественного развития торговли с РФ".

Представитель напомнил, что в 2018 году объем китайско-российской торговли аграрной продукцией превысил исторический рекорд в $5,1 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 28,2%. По словам Гао Фэна, ее импорт из России в Китай составил $3,21 млрд (рост на 51,3%). Он также сообщил, что с января по май КНР закупила российских сельскохозяйственных товаров на сумму $1,45 млрд (увеличение на 14,2%).

Новость обновлена (11:22 мск) - добавлена информация об объемах китайско-российской торговли аграрной продукцией