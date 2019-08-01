Ретейлеры ожидают подорожания фруктов в Сибири и ДФО из-за запрета на их ввоз из Китая

Россельхознадзор с 10 августа приостанавливает ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая из-за случаев поставок зараженной продукции. Запрет будет распространяться на сливы, нектарины, абрикосы, персики, алычу, вишню, черешню, яблоки, груши и айву.

ТАСС, 1 августа. Вводимый с 10 августа Россельхознадзором запрет на ввоз семечковых и косточковых культур из Китая вызовет дефицит на рынках Дальнего Востока и Сибири, который невозможно будет быстро исправить поставками из других стран, что приведет к повышению цен на многие фрукты. Такое мнение высказали ТАСС представители торговых сетей - крупных участников рынка двух округов.

"Абрикосы, яблоки, персики из Китая сейчас продаются по доступной цене, - прокомментировали ситуацию ТАСС в департаменте лицензирования и торговли администрации Приморского края. - Вне сезона они занимают большую часть местного рынка. На время приостановления ввоза Россельхознадзором семечковых и косточковых культур из Китая жители края смогут приобрести фрукты других стран. Однако цена на них несколько выше".

Как считает коммерческий директор управляющей компании "Фреш 25", одной их крупнейшей торговый сетей в Приморье, Наталья Тихая, при дефиците сегодняшние цены на завозимые фрукты из других регионов и стран ощутимо поднимутся.

"Исторически в Приморском крае плодоовощная продукция из КНР занимает наибольшую долю в структуре товарооборота. 52% яблок, продаваемых в нашей сети, поставляются из Китая, для груш эта цифра составляет 67%, а для нектаринов, персиков и абрикосов - свыше 90%. сейчас полностью и оперативно заместить все указанные фрукты из КНР продукцией из других стран не представляется возможным. Учитывая возросший спрос, весьма вероятен дефицит товара и подъем закупочных цен поставщиками на 25-30%", - сказал Тихая ТАСС.

Она отметила, что фрукты из КНР имеют привлекательный внешний вид, как правило, самую низкую цену и хорошо хранятся, что обеспечивает высокий спрос. Для сравнения, средняя цена абрикосов из Китая по сети "Фреш 25" составляет 127 рублей за килограмм, а из Узбекистана - 211 рублей. Подобная ситуация характерна для многих позиций.

Дальний Восток и Сибирь ждет дефицит

По мнению Тихой, выпадающие поставки яблок могут быть частично замещены российскими производителями, однако основной их объем приходится на центральные регионы страны и до Приморья они не дойдут. "В условиях эмбарго на ввоз плодоовощной продукции из США, стран ЕС и Австралии замещение кажется еще сложнее. По семечковым культурам сезон сбора урожая в альтернативных странах-экспортерах - Аргентине, ЮАР, Новой Зеландии - приходится на весну, и основной объем товара к настоящему времени уже реализован, то же относится и к косточковым. Возросший спрос в конце сезона на товары из Турции и Средней Азии с высокой вероятностью приведет к росту закупочных цен на 25-30%", - уверена собеседница агентства.

Как рассказал ТАСС представитель одной из крупнейших на Дальнем Востоке сети гипермаркетов Самбери, суммарная средняя доля китайской продукции по внесенным в список Россельхознадзора группам товара за июнь, июль и август составляет 55%. Быстро заместить такой объем продукции не получится. "Остатки данной группы товаров китайского происхождения вырастут в цене, хотя и не сильно. А вот цена на товары данной группы из других мест произрастания, скорее всего, также вырастет ввиду возникновения дефицита", - сказал представитель сети.

Аналогичное мнение выразила коммерческий директор ООО "ТХ Сибирский Гигант" (развивает магазины под брендами "Горожанка", "Мегас", "Гигант") Ольга Занина. По ее мнению, в настоящий момент не так много рынков, на которых Сибирь может покупать фрукты и овощи, в частности, это Иранский рынок.

"Если мы говорим о том, что Китай уходит, то остается не так много стан, где есть ежегодная поставка фруктов. Сейчас Узбекистан даст нам яблоко, даст все остальные позиции, но в сезон с сентября по май как раз Китай является основным поставщиком по данной категории товара, потому что их температурный режим позволяет в теплицах выращивать бесперебойно ряд позиций", - пояснила она.

Также Китай занимает первое место по поставкам груш и яблок с конца сентября по апрель. В этот период около 50-60% по этим фруктам в Сибири занимают именно поставки из Китая.

"Мы снимаем урожай яблока в августе-сентябре, после делаем закладку, резервируем, в феврале уже весь товар, положенный в хранение, открывается, и до конца апреля какое-то российское яблоко еще есть. А вот уже с конца апреля до свежего урожая до июля мы будем с непонятным яблоком. Мы, конечно, можем привозить из Чили, но по логистике это получится очень дорогой товар, мы проиграем в цене. Китай в этом плане позволял давать привлекательную для покупателя цену", - добавила Занина.