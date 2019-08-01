AFP: страны Евросоюза пока не определились с кандидатом на пост главы МВФ

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Правительства стран Евросоюза, договорившиеся до конца июля назвать преемника Кристин Лагард на посту директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ), пока не смогли прийти к консенсусу. Об этом в четверг сообщило AFP со ссылкой на Министерство экономики и финансов Франции.

"На данном этапе, несмотря на то, что некоторые претенденты получают больше поддержки, чем другие, полного консенсуса относительно будущего главы МВФ пока еще нет", - указали в министерстве.

29 июля газета Financial Times со ссылкой на источник в ЕС сообщила, что в настоящий момент рассматриваются лишь три претендента на должность директора-распорядителя МВФ. По сведениям издания, при выборе единого кандидата правительства стран Евросоюза оценивают возможность выдвижения экс-председателя Еврогруппы, бывшего министра финансов Нидерландов Йеруна Дейсселблума, главного исполнительного директора Всемирного банка болгарки Кристалины Георгиевой и главы Центробанка Финляндии Олли Рена.

Исполнительный совет Международного валютного фонда объявил ранее о начале процесса подбора нового директора-распорядителя организации взамен Кристин Лагард, которая подала в отставку в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). По традиции пост главы МВФ, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне, занимает представитель одной из стран Европы.