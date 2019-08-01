Госдума пригласила главу Росстата принять участие в работе Совета палаты 11 сентября

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Госдума направила приглашение главе Росстата Павлу Малкову принять участие в работе Совета палаты 11 сентября, чтобы получить актуальную информацию о социальной и экономической сфере страны.

"По поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина главе Росстата Павлу Малкову направлено приглашение принять участие в заседании Совета Госдумы 11 сентября", - сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. Там уточнили, что депутаты "намерены получить актуальную информацию, характеризующую состояние экономики и социальной сферы".

Как ранее пояснили в пресс-службе, при формировании приоритетов в законотворческой работе депутатам важно получить актуальную информацию по таким вопросам, как демография, доходы и уровень жизни граждан, жилищные условия, здравоохранение, социальные услуги, показатели реформы ЖКХ, по ряду других показателей.