В Узбекистане с середины августа повысятся розничные цены на газ и электроэнергию

ТАШКЕНТ, 1 августа. /ТАСС/. Розничные цены на электроэнергию и газ в соответствии с постановлением правительства "Об изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы с 15 августа повысятся в Узбекистане на 10-20%. Об этом в четверг сообщил вице-премьер, министр финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров.

"Повышение произойдет 15 августа и будет в пределах от 10-20%, стоимость 1 кубометра газа вырастет с 320 до 380 сумов, а электроэнергии - с 250 до 295 сумов (в настоящее время стоимость $1 по курсу ЦБ составляет около 8700 узбекских сумов - прим. ТАСС)", - сказал Кучкаров на пресс-конференции. При этом он напомнил, что первоначально Минфин планировал повысить цены на газ и электроэнергию в два раза.

"Главный принцип предстоящего повышения - чтобы это минимально отразилось на уровне жизни населения", - подчеркнул Кучкаров. По его мнению, без будущих повышений цен не обойтись.

Предыдущее повышение цен на энергоносители произошло в республике в ноябре минувшего года.