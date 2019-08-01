BP и Didi Chuxing совместно разработают инфраструктуру для заряда электромобилей в Китае

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. British Petroleum и Didi Chuxing объявили о запуске совместной инициативы по созданию инфраструктуры для системы зарядки электромобилей в Китае. Для реализации проекта будет использована цифровая платформа DiDi, сообщает BP в своем пресс-релизе.

В рамках платформы Xiaoju Automobile Solutions (XAS), насчитывающей свыше 550 млн пользователей, Didi также сотрудничает с автопроизводителями, операторами автопарков и энергетическими компаниями. К платформе подключены свыше 600 тыс. электромобилей, что позволит компании анализировать большие массивы данных для повышения качества клиентских услуг.

Сотрудничество с Didi - часть стратегии BP по переходу на альтернативные источники энергии. Компании уже запустили пилотный проект в Гуанчжоу, установив 10 пунктов зарядки электромобилей мощностью от 60 до 120 кВт.

На текущий момент Китай - крупнейший и самый быстроразвивающийся рынок электромобилей, на чью долю приходится около 50% общего числа электромобилей в мире.