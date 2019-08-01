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РЖД в июле увеличили перевозку пассажиров на 2,6%

За прошедший месяц Российские железные дороги перевезли 108,4 млн человек

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) в июле 2019 года перевезли 108,4 млн пассажиров, что на 2,6% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.

При этом в пригородном сообщении перевозка пассажиров выросла на 2,2% и составила около 94,4 млн. На поездах дальнего следования перевезено около 14 млн человек - на 5,3% больше, чем годом ранее.

Пассажирооборот в июле 2019 года увеличился на 2,5% и составил 17 млрд пасс-км.

Всего за семь месяцев 2019 года РЖД перевезли 682,2 млн пассажиров, что на 4,3% больше, чем в январе - июле 2018 года.

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