Комитет Госдумы изучит опасения банков о дискриминации в законе о платежных системах

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку изучит опасения Ассоциации банков России о дискриминации в законе о платежных системах. При необходимости в закон могут быть внесены соответствующие изменения, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В четверг Ассоциация банков России обратилась к Аксакову с письмом, в котором будущий закон, регулирующий работу международных платежных систем в России, назван дискриминирующим. В частности, в ассоциации считают, что закон не исключает злоупотреблений со стороны банков, поскольку платежные системы Visa и Mastercard потеряли возможность в одностороннем порядке отключать кредитные организации из системы. Так, банки могут игнорировать требования платежных систем по информационной безопасности.

"Они (Ассоциация банков России - прим. ТАСС) направили нам предложение. Мы его обязательно изучим. <…> Если там есть рациональные предложения, то мы, изучив и согласовав с соответствующими институтами, может быть, внесем изменения в закон, но сходу говорить, что это обязательно произойдет, я не готов", - сказал он.

При этом Аксаков добавил, что пока не готов согласиться с позицией ассоциации, что "положения закона являются дискриминационными по отношению к платежным системам либо к банкам".

В июле Госдума приняла закон, который обязывает международные платежные системы в России обеспечивать бесперебойность работы и запрещает самостоятельно приостанавливать оказание услуг финансовым организациям. После этого некоторые эксперты высказали опасения, что Visa и Mastercard могут покинуть российский рынок из-за подобных требований. В свою очередь в пресс-службе Visa заявили, что компания привержена своей миссии обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников платежной экосистемы.