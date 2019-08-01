Погрузка на сети РЖД в июле осталась на уровне прошлого года

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Погрузка на сети Российских железных дорог (РЖД) в июле 2019 года осталась на уровне прошлого года и составила 108 млн т, говорится в сообщении компании.

Грузооборот в июле 2019 года снизился на 3,1% по сравнению с июлем 2018 года и составил 212,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии сократился на 3,1% - до 270,1 млрд тонно-км.

Погрузка на сети РЖД в январе - июле 2019 года составила 741,6 млн т, что на 1,3% ниже, чем годом ранее. Наибольший рост зафиксирован в объеме перевозок цемента - на 5,8%, до 15,4 млн т. Наиболее заметная отрицательная динамика наблюдается в перевозках зерна - за семь месяцев 2019 года перевезено 10,6 млн т, что на 33,4% меньше, чем годом ранее.