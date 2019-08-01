Крупный китайский издатель игр поможет Mail.ru Group выйти на региональный игровой рынок

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Игровое подразделение Mail.ru Group (бренд MY.GAMES) и один из крупнейших китайский разработчиков популярных мобильных игр iDreamSky подписали соглашение о партнерстве, которое позволит компаниям выйти на рынки в новых регионах, включая Азию, Европу, США и страны СНГ. Об этом говорится в совместном сообщении компаний по итогам подписания.

Как отмечают в Mail.ru Group, MY.GAMES предоставит китайской компании маркетинговую и рекламную поддержку, а также поможет продвигать свои новые проекты на рынках Европы, США и стран СНГ. В свою очередь, iDreamSky поможет MY.GAMES усилить позиции в Азии, в частности в Китае, а также займется локализацией и распространением одного из проектов группы в КНР.

Кроме того, стратегическое партнерство компаний также подразумевает совместную работу над инвестиционными проектами на международном рынке, отмечается в сообщении. Таким образом, подчеркивают в Mail.ru Group, соглашение открывает новые возможности взаимодействия компании с игроками на азиатском рынке и позволяет усилить свое присутствие в ключевых для бизнеса регионах.

iDreamSky издает и разрабатывает масштабные игровые проекты, является эксклюзивным издателем мобильных игр, разработанных на Западе, включая Temple Run 2 и Monument Valley.

MY.GAMES - игровое подразделение Mail.ru Group, лидер восточноевропейского рынка онлайн-развлечений. Компания объединяет 10 региональных офисов в России, Европе и США, более 1 500 сотрудников и 13 внутренних студий разработки. MY.GAMES создает игры для ПК, консолей и мобильных устройств. Компания оперирует более 60 проектами, а всего в ее портфолио более 150 игр. Всего в играх MY.GAMES зарегистрированы более 540 млн человек.

Игровой сегмент Mail.ru Group является важной составляющей выручки компании. Выручка игрового направления Mail.ru Group во втором квартале 2019 года показала рост на 33,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигла 7,5 млрд рублей (общая сегментная выручка группы за этот период выросла на 22,9%, до 20 млрд рублей), в 2017-2018 годах компания практически удвоила выручку в этом сегменте. В частности, в компании считают, что в течение года прибыльность сегмента "Игры" будет расти, а долгосрочная цель компании - удвоить EBITDA этого сегмента в следующие четыре года.