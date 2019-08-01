"Яндекс" запускает продажи "Яндекс.Станции" в Казахстане и Белоруссии

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. "Яндекс" открывает продажи своей "умной колонки" "Яндекс.Станция" в Белоруссии и Казахстане. Это первые зарубежные страны, где будет продаваться устройство, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Мы расширяем продажи "Яндекс.Станции" в СНГ и объявляем дату продаж, цены в Белоруссии и Казахстане", - сообщили в ведомстве. В Белоруссии цена за одну "Станцию" составит 369 белорусских рублей, в Казахстане - 59990 тенге.

С 6 августа жители Казахстана смогут приобрести станции в специализированном сетевом магазине, а те, кто сделал предзаказ, получат их 5 августа. В Белоруссии продажи стартуют 14 августа. Покупку можно будет совершить в трех сетевых магазинах страны.

"В Белоруссии с завтрашнего дня начинает работать "Яндекс.Плюс". В Казахстане он работает с марта. Все купившие колонку и там, и там получат годовую подписку на него" - добавили в пресс-службе.

"Яндекс.Станция" - первое устройство, разработанное "Яндексом", которым можно управлять с помощью голосового помощника "Алиса". Продажи устройства начались 10 июля 2018 года в офлайн-магазине "Яндекса", первая партия была распродана за несколько часов. До старта продаж в Белоруссии и Казахстане "станция" продается только на территории Российской Федерации.