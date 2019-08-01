Второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2 выведен на проектную мощность

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Реакторная установка инновационного энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 впервые выведена на проектную мощность. Об этом говорится в сообщении управления информации и общественных связей станции.

Этап освоения мощности 100% предусматривает около 100 различных испытаний и измерений, которые продлятся около двух месяцев. Затем стартует программа заключительных 15-суточных испытаний. Ее завершение подтвердит, что оборудование и технологические системы нового энергоблока работают в полном соответствии с проектом. После этого энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 будет сдан в промышленную эксплуатацию.

"Это знаковое для отрасли и России событие произойдет в конце 2019 года", - говорится в сообщении НВАЭС.

По данным пресс-службы, инновационный энергоблок поколения "3+" работает стабильно. "Все его параметры по реактору, турбине, генератору, схеме выдачи мощности соответствуют эксплуатационным пределам", - процитировала пресс-служба исполняющего обязанности директора Нововоронежской АЭС Сергея Витковского.

Первое включение второго энергоблока станции в сеть (энергопуск) состоялось 1 мая 2019 года. Тестирование оборудования блока в различных режимах началось в июне. "Росэнергоатом" ранее сообщал, что работы идут в штатном режиме, новый блок будет сдан в эксплуатацию в конце 2019 года.

Отмечается, что ввод энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 в эксплуатацию повысит суммарную мощность станции в 1,5 раза, даст мощный импульс для развития экономики Воронежской области, увеличит валовой региональный продукт (ВРП) и, по оценкам экспертов, пополнит бюджет региона на сумму около 1 млрд рублей в качестве налога на имущество уже в 2020 году.

Инновационные блоки

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу реки Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением).

Ранее сообщалось, что инновационные энергоблоки поколения "3+" обладают улучшенными технико-экономическими показателями. Их особенностью являются усовершенствованные системы безопасности, которые способны функционировать даже в случае полной потери электроснабжения и без вмешательства оператора. Проектом предусмотрена защита от землетрясения, цунами, урагана, падения самолета. По новым стандартам безопасности реакторный зал (контайнмент) укреплен двойной защитной оболочкой; под корпус реактора установлена "ловушка" расплава активной зоны, энергоблок снабжен пассивной системой отвода остаточного тепла.

Первый энергоблок поколения "3+" Нововоронежской АЭС-2 был запущен в 2016 году Второй такой же энергоблок в России запустили в 2017 году на Ленинградской АЭС-2.