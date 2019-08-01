ФАС выступила против ограничения доли иностранного участия в значимых информресурсах

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не считает необходимым ограничивать долю иностранного участия в информационных ресурсах, значимых для отечественной информационной инфраструктуры. Подобные меры в отношении стратегически важных компаний уже прописаны в законодательстве РФ, заявил ТАСС замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, в котором предлагается признать "значимыми ресурсами" "некоторые сервисы, которые активно используются" в России. Доля иностранного участия в таких сервисах должна быть ограничена 20%. Автор законопроекта - член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия").

"Есть подходы, закрепленные в 57-ФЗ, когда устанавливаются дополнительные меры контроля иностранного участия в стратегически значимые сферы. Там оговариваются и формы иностранного участия, и сферы, которые отнесены к стратегически значимым. Нет необходимости какие-либо виды деятельности вырывать из этого общего подхода", - процитировала Голомолзина пресс-служба ФАС.

Кроме того, по его словам, "необходимо учитывать, что ряд сфер деятельности, в том числе в информационной сфере, в значительной степени связаны с международной кооперацией, международным сотрудничеством в научной сфере".