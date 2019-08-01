РЖД и "Синара" учредили "Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские железные дороги и холдинг "Синара - Транспортные машины" (входит в группу "Синара") подписали договор об учреждении компании "Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта", пилотным проектом компании станет разработка поездов для высокоскоростных магистралей (ВСМ). Об этом говорится в сообщении РЖД.

Со стороны РЖД учредителем выступило дочернее общество "КРП-Инвести". Первый проект инжинирингового центра предполагает разработку и производство в России поездов для ВСМ со скоростью движения до 400 км/ч.

"Цель создания инжинирингового центра - консолидация имеющихся и приобретение новых компетенций в области проектирования и производства инновационного железнодорожного подвижного состава и объектов инфраструктуры в России", - говорится в пресс-релизе холдинга.

В РЖД считают, что новая компания сможет способствовать снижению импортозависимости и локализации производства инновационных технических и технологических решений.

ВСМ

В середине апреля стало известно, что президент РФ Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Ранее обсуждалось строительство ВСМ Москва - Казань, и по словам вице-премьера РФ Максима Акимова, проект не закрыт, обсуждаются сроки его реализации и очередность относительно дороги до Санкт-Петербурга. Предварительно строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург оценили в 1,5 тлрн руб., говорил журналистам Акимов. Проектированием ВСМ занимаются РЖД.