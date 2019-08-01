"АвтоВАЗ" повысил цены на все модели Lada

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" с 1 августа повысил цены на весь модельный ряд Lada почти на 1%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Да, это так. Корректировка не связана с поставщиками. Точно - на 0,9% (повышение цены - прим. ТАСС)", - ответили в пресс-службе "АвтоВАЗа" на соответствующий вопрос.

В "Автомире", который является одним из крупнейших дилеров автозавода, также сообщили о повышении цены на автомобили Lada с 1 августа. "Стоимость на автомобили ("АвтоВАЗа" - прим. ТАСС) увеличилась на 1%", - сказали ТАСС в пресс-службе дилера.

Это стало третьим повышением цен на модельный ряд Lada с начала года. Как ранее сообщала газета "Ведомости", в январе 2019 года все модели Lada подорожали в среднем на 3%, в июле некоторые модели подорожали примерно на 1%.

В первом полугодии 2019 года "АвтоВАЗ" увеличил продажи Lada на российском рынке на 2,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года, до 174,2 тыс. машин. Доля Lada на рынке РФ по итогам полугодия, по собственным расчетам компании, составила около 21%.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.