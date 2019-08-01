Первый "дальневосточный гектар" в Бурятии предоставили семье из Улан-Удэ

ТАСС, 1 августа. Первый "дальневосточный гектар" предоставили в четверг на территории Бурятии, обладателями земли стали супруги Ботовы из Улан-Удэ, сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.

Федеральная программа "Дальневосточный гектар" начала действовать в четверг на территории Бурятии и Забайкальского края: жители этих регионов теперь могут подать заявки на получение земельных участков по упрощенной процедуре.

"1 августа предоставлен первый "дальневосточный гектар" на территории Республики Бурятия. Обладателем земли стали житель Улан-Удэ Александр Ботов и его супруга. Земельный участок площадью около двух гектаров они выбрали в Тарбагатайском районе [Бурятии] рядом с селом Кордон", - говорится в сообщении.

По словам Ботова, земля нужна ему для бизнеса - уже более 20 лет он занимается производством мебели. Подбирать участок он начал за день до старта программы, главным требованием было наличие транспортной и энергетической инфраструктуры. "Заявление было подано утром 1 августа, и уже во второй половине дня стало известно, что уполномоченный орган одобрил предоставление участка. Александр подписал договор безвозмездного пользования участком", - добавили в пресс-службе.

Программа "Дальневосточный гектар" будет реализована в Бурятии и Забайкалье в три этапа: с 1 августа право бесплатно оформить земельный участок получат местные жители, с 1 февраля 2020 года - все дальневосточники, а с 1 августа 2020 года участок на территории республики смогут получить жители остальных регионов РФ. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявлял, что уже около 5 тыс. жителей республики заинтересованы в получении земельных участков.

Президент России Владимир Путин 3 ноября 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО).