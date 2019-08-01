Сеть "Газпромнефть" увеличила в 70 раз продажи топлива через мобильное приложение

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сеть АЗС "Газпромнефть" продала более 6,5 млн литров топлива через собственное мобильное приложение АЗС.GO, которое заработало в декабре 2018 г. С начала года по конец июля продажи выросли более чем в 70 раз, говорится в сообщении компании.

"Уровень продаж через мобильное приложение с января по июль 2019 г. вырос в 70 раз и достиг показателя в 1,5 млн литров в месяц", - сообщила компания.

В "Газпром нефти" отметили, что число пользователей сервиса уже достигло около 200 тыс. автолюбителей, мобильным приложением можно воспользоваться на большей части станций компаний.

АЗС.GO - собственная разработка компании для смартфонов. Приложение позволяет сократить время заправки автомобиля на АЗС в 1,5-2 раза.