Иван Зимин назначен директором департамента финансовых технологий Банка России

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Иван Зимин с 1 августа назначен директором департамента финансовых технологий Банка России, сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Приказом председателя Банка России с 1 августа 2019 года директором департамента финансовых технологий Центрального банка Российской Федерации назначен Зимин Иван Вадимович, ранее занимавший должность заместителя директора департамента финансовых технологий", - говорится в пресс-релизе.

Ранее директором департамента была Алиса Мельникова, которая покинула этот пост с 24 июля 2018 года. После ухода Мельниковой исполняющим обязанности директора департамента был назначен Иван Зимин.