ФАС не сомневается в целесообразности предустановки российского ПО на гаджеты

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не изменила своей позиции по предустановке отечественного ПО на гаджеты, продающиеся в РФ, после прошедшей дискуссии с участниками рынка. Об этом сообщил ТАСС замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

"Позиция ФАС России в отношении законопроекта по предустановке - неизменна. Указанный законопроект явился результатом системной работы ФАС с участниками рынка (производителями ПО, оборудования, общественными объединениями), а также практики ФАС России по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства. Итоговый текст законопроекта по предустановке был результатом максимально возможного сближения позиций с другими участниками дискуссии (Ассоциация РАТЭК, иностранные разработчики ПО, производители оборудования, российские разработчики ПО)", - сказал он.

Голомолзин добавил, что зарубежные разработчики (западные) и объединения, в которых они состоят (РАТЭК), не поддержали законопроект. В основных странах производителях действует прецедентное право, и вопросы защиты конкуренции и гражданских прав решаются в судах. Азиатские компании отнеслись к законопроекту нейтрально, так как в странах Азии (Южная Корея, Китай) приняты похожие нормы по этому вопросу.

"Для развития конкуренции возможность предустановки играет определяющую роль. Так, например, окно выбора в браузере, которое стало возможным благодаря антимонопольному разбирательству в отношении Google, принесло компании "Яндекс" существенные блага (доля в соответствующем сегменте рынка возросла и поддерживается на конкурентном уровне). Аналогичные последствия и в результате антимонопольного дела в отношении Microsoft", - отметил замруководителя ведомства.

По мнению Голомолзина, по указанному вопросу единой точки зрения быть не может. "Нет смысла в дискуссиях возвращаться к вопросу о целесообразности идеи предустановки как таковой. Ответ на данный вопрос вытекает из указов и дан в дорожной карте. Задача - сделать проект и процесс ориентированным на экономическое развитие, на выравнивание условий в глобальной конкуренции, а также на поддержание конкурентоспособности и благополучия общественности", - заключил представитель ведомства.

Идея ввести обязательную предустановку отечественного ПО на смартфоны и компьютеры для российского рынка содержится в дорожной карте по развитию конкуренции в России, утвержденной летом 2018 года. В феврале этого года ФАС направила концепцию и законопроект в Минкомсвязь, после чего детали вопроса активно обсуждались.