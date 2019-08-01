Медведев заявил, что качество главной автодороги Сахалина будет улучшено

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обещал Сахалину помощь федерального центра с улучшением качества главной автомобильной дороги в регионе Южно-Сахалинск - Оха.

На встрече с председателем правительства врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил помощи федерального центра - "помочь с главной дорогой, которая ведет на север, почти 1000 км".

"249 км этой дороги в грунтовом исполнении. Мы обратились в Минтранс с предложением, чтобы эта дорога была достроена. Просим оказать поддержку", - сказал врио руководителя региона.

"Действительно, это важнейшая артерия, которая идет через весь Сахалин. Я думаю, что правильно сделать эту дорогу нормальной, полноценной, заасфальтированной. Подготовьте, пожалуйста, предложения", - ответил Медведев. Он уточнил, что в предложениях необходимо будет указать сроки и средства, которые потребуются на строительство.

Говоря о дорогах на Сахалине, Лимаренко отметил, что "лишь одна треть муниципальных дорог сегодня имеет твердое покрытие, две трети - это дороги грунтовые".

"В этом году мы увеличили на 60 процентов объем дорожного фонда, на 80 процентов увеличили объемы строительства. Строим дороги там, где живут люди. У нас есть план на пятилетку, мы хотели бы достичь среднероссийского уровня [по темпам строительства автодорог]", - сообщил врио губернатора.