Власти Петербурга намерены ввести налоговые льготы для развития обрабатывающих производств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Механизм инвестиционного налогового вычета для обрабатывающих производств планируется ввести в Санкт-Петербурге. Это позволит ускорить модернизацию предприятий, сообщил ТАСС председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию города Валерий Москаленко.

"То, что сейчас мы прорабатываем, и там высокая степень готовности - это проект закона, который мы в ближайшее время вынесем на [обсуждение] правительства об инвестиционном налоговом вычете. Его применение позволит в ускоренном режиме осуществить модернизацию производства", - сказал он.

По словам Москаленко, налоговый вычет будет действовать для обрабатывающих производств. Он добавил, что конкретные параметры еще обсуждаются: планируется, что в течение нескольких лет у предприятий будет возможность погасить затраты на модернизацию с использованием такого механизма. "Там будет установлено минимальное значение налога, который в течение года организация все равно будет уплачивать, но это [будет] ниже стандартного порога", - пояснил председатель комитета.

Согласно данным Петростата, на обрабатывающие производства в 2018 году пришлось 30,5% от общего оборота городских организаций в денежном выражении. В прошлом году оборот обрабатывающих предприятий в Петербурге составил 4,1 трлн рублей, увеличившись на 27,1% к уровню 2017 года.