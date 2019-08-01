Росавтодор отремонтирует 73 км дорог в Тамбовской области в 2019 году

ТАМБОВ, 1 августа. /ТАСС/. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) отремонтирует в 2019 году 73 км автомобильных дорог в Тамбовской области. На эти цели будет направлено 6,22 млрд рублей, сообщил в четверг глава ФКУ "Упрдор Москва - Волгоград" Юрий Сорокин на встрече с губернатором региона Александром Никитиным.

"Планом на 2019 год у нас предусмотрены работы по ремонту на 73 км дорог в регионе, объем средств предусмотрен - 6,22 млрд рублей. В числе наиболее значимых объектов - дорога на Москву Р-22 "Каспий", где к завершению подходит реконструкция участка протяженностью 12 км, его расширят, установят освещение. Это прежде всего развязка в районе Мичуринска, где наиболее интенсивное движение, там более 20 тыс. автомобилей в сутки", - сказал Сорокин.

До начала реконструкции участок имел две полосы движения и не справлялся с существующей транспортной нагрузкой, составляющей в среднем 14 тыс. автомобилей в сутки. После окончания работ пропускная способность новой четырехполосной дороги увеличится почти в 2,5 раза.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ФКУ "Упрдор Москва - Волгоград", объект входит в Комплексный план магистрального развития и расширения транспортной инфраструктуры: трасса Р-22 "Каспий" является частью международного транспортного маршрута "Север - Юг", обеспечивая выход к портам Каспийского бассейна и сопредельным государствам. Движение по обновленному 12-километровому участку будет пущено к октябрю 2019 года.

По словам Никитина, все эти мероприятия позволят в значительной мере сократить число смертельных случаев в автомобильных авариях. Согласно региональной программе "Дорожная сеть", которая входит в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", к 2024 году в Тамбовской области этот показатель должен быть уменьшен почти в четыре раза. Если в 2017 году на дорогах области было зафиксировано 145 погибших, то к 2024 году эта цифра не должна превышать 41 случай.

"Период для снижения этих показателей сегодня короткий, но объем средств, который выделяется в рамках национальных и федеральных проектов, достаточный. И наша с вами задача совместными усилиями скорректировать программу безопасности дорог таким образом, чтобы минимизировать число ДТП, определив все аварийные точки на региональных трассах", - сказал Никитин.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.