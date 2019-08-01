Источник: ЕС обсудит с Россией и Украиной контракт на транзит газа на 10 лет

БРЮССЕЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года, это предложение будет обсуждаться на трехсторонних министерских переговорах, которые ЕК предложила провести 16 сентября. Об этом сообщил в четверг ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.
"Главной темой трехсторонних переговоров станет предложение Еврокомиссии подписать газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года", - сказал он.
- Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
- Лавров: Россия готова договариваться о поставках газа по украинскому маршруту
- Тимошенко считает, что Украина может составить конкуренцию России в экспорте газа в Европу
- Новак: Россия надеется на прагматичный подход Украины в переговорах о транзите газа
Россия ранее озвучила позицию, что готова рассматривать лишь продление действующего контракта сроком на один год.
"Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович на прошлой неделе направил в Москву и Киев письма с предложениями провести в Брюсселе 16 сентября трехсторонние министерские переговоры по условиям транзита и поставок газа через Украину с 1 января 2020 года. Официально дата еще не утверждена, но обе стороны уже заявили о принципиальном согласии провести переговоры", - сказал источник.