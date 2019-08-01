Источник: ЕС обсудит с Россией и Украиной контракт на транзит газа на 10 лет

БРЮССЕЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года, это предложение будет обсуждаться на трехсторонних министерских переговорах, которые ЕК предложила провести 16 сентября. Об этом сообщил в четверг ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Главной темой трехсторонних переговоров станет предложение Еврокомиссии подписать газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года", - сказал он.