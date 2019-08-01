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Китай разрешил поставку ячменя из России

Ранее китайские власти разрешили импорт сои из всех регионов РФ

ПЕКИН, 1 августа. /ТАСС/. Власти Китая разрешили поставку российского ячменя. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Главного таможенного управления КНР.

"В соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами КНР, а также фитосанитарными требованиями к ввозу ячменя из РФ, разрешаются поставки российского ячменя [в Китай]", - говорится в заявлении ведомства.

Как сообщается, новые меры действуют со дня публикации уведомления, которое датируется 29 июля 2019 года.

В понедельник на этой неделе Главное таможенное управление КНР также обнародовало заявление, разрешающее импорт соевых бобов в Китай из всех регионов России.

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РоссияКитай
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