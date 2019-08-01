"Газпром" за семь месяцев увеличил добычу на 1,9%

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. "Газпром" в январе - июле, по предварительным данным, добыл 294,5 млрд куб. м газа, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2018 г. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Это максимальный показатель добычи для января - июля за последние восемь лет (с 2011 года) и на 1,9% (на 5,6 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период 2018 года", - отмечается в сообщении.

В страны дальнего зарубежья "Газпром" поставил, по предварительным данным, 111,5 млрд куб. м газа - на 4,8% меньше, чем за январь - июль рекордного 2018 года. При этом в ряд стран экспорт увеличился. В частности, в Венгрию поставки выросли на 58,4%, в Австрию - на 30,6%, в Чехию - на 41,5%, в Словакию - на 28,1%, в Нидерланды - на 10%, во Францию - на 3,5%.

Спрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке за семь месяцев сократился на 1,4% (на 2 млрд куб. м). Вместе с тем в июле поставки выросли на 8,2% (на 0,8 млрд куб. м).

Глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова ранее сообщала, что "Газпром" может сохранить экспорт в Европу на уровне 200 млрд куб. м в течение нескольких лет. Добыча "Газпрома" в 2019 году планируется на уровне 495,1 млрд куб. м газа, возможен пересмотр показателя.

"Газпром" в 2018 году увеличил добычу газа на 5,4%, до 497,6 млрд куб. м, а экспорт газа - на 4%, до 201,9 млрд куб. м. В 2017 г. добыча холдинга составляла 472 млрд куб. м, экспорт - 194,4 млрд куб. м.