Посол РФ: переговоры с Белоруссией по цене на газ будут идти до конца 2019 года

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Переговоры между Москвой и Минском о цене на российский природный газ для Белоруссии на 2020 год будут идти до конца года и дадут оптимальный результат. Об этом в четверг заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Те переговоры, которые будут вестись до конца этого года, полагаю, дадут самый оптимальный и комфортный вариант в, подчеркну, рамках заключенного соглашения", - приводит слова посла портал tut.by.

Как подчеркнул Мезенцев, переговоры носят "технический характер".

В 2019 году истекает действие протокола о ценах на газ, которое Белоруссия и Россия заключили в 2017 году. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко в апреле 2019 года сообщал, что свои предложения по методикам расчетов цен на газ Белоруссия уже дважды официально направляла в "Газпром", Минэнерго и правительство РФ. Белоруссия считает справедливой цену на газ, равной цене для субъектов хозяйствования Смоленской области.

В начале декабря 2018 года в ходе заседания евразийского экономического совета президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на разные условия ценообразования для белорусских и российских потребителей газа. По его словам, для белорусских потребителей топливо стоит $130 за тыс. куб. м, тогда как для российских - $70 (в Смоленской области). Цена на российский газ для Белоруссии составляет в этом году $127 за 1 тыс. куб. м.