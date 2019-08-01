Инвесторы намерены вложить более 49 млрд рублей в новую ОЭЗ "АлмА" в Татарстане

КАЗАНЬ, 1 августа. /ТАСС/. Власти Татарстана заключили соглашения с потенциальными инвесторами, которые намерены вложить свыше 49 млрд рублей в новую ОЭЗ "АлмА" рядом с Альметьевском. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики республики.

"Министерство экономики Республики Татарстан заключило соглашения о намерениях с потенциальными инвесторами по реализации инвестиционных проектов на территории особой экономической зоны "АлмА". <...> Предполагается, что общий объем инвестиций составит более 49 млрд рублей. Реализация данных инвестпроектов позволит создать более 1000 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, компания ООО "Полиолефины" планирует наладить производство полипропилена, ООО "Малеик" - производство малеинового ангидрида, ООО "Вентокс" - производство углепластиков. Согласно данным системы СПАРК, все эти предприятия были созданы летом 2019 года, их головной компанией является ПАО "Татнефть". Еще одна компания - ООО "СтройСервис" планирует заняться изготовлением изделий на основе пенополистирола для промышленного и гражданского строительства.

Основой будущей ОЭЗ промышленно-производственного типа в Альметьевске должен стать нефтегазохимический кластер "Татнефти". Компания "Татнефть" планирует к 2023 году реализовать первый этап НГХК, благодаря чему в Альметьевске будет создано более 1 тыс. рабочих мест. Решение о создании нефтегазохимического комплекса было принято советом директоров "Татнефти" 24 августа 2018 года.

О компании

"Татнефть" работает в Татарстане, Самарской, Оренбургской, Ульяновской областях, Ненецком автономном округе и Калмыкии. На долю компании приходится около 8% нефтедобычи в стране и свыше 80% нефтедобычи в Татарстане.

"Татнефть" - пятая по объемам добычи нефти среди российских компаний по итогам 2018 г. Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 36% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 25,75% размещено в ADR. Иным акционерам принадлежит 34% акций, среди них нет владельцев более 5% уставного капитала.