Финомбудсмен в июле разобрал 50% споров в пользу граждан

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Финансовый уполномоченный в июле 2019 года принял 193 решения по жалобам граждан на страховщиков по автострахованию - по 50% в пользу граждан и страховых компаний. Об этом говорится в сообщении службы уполномоченного.

"Установился баланс между защитой интересов граждан и финансовых организаций - количество решений, принятых в пользу потребителей и в пользу страховых организаций, оказалось равным и составило 50%", - цитирует пресс-служба главного финомбудсмена Юрия Воронина.

С 1 июня действует обязательный досудебный порядок разрешения споров по каско, ОСАГО и добровольной "автогражданке": недовольный выплатой гражданин до подачи иска в суд обязан обратиться к финансовому омбудсмену.

В июле количество обращений в службу финомбудсмена выросло в 3,5 раза по сравнению с июнем - поступило 8478 жалоб, говорится в сообщении. 5734 жалобы (68%) служба не стала рассматривать из-за нарушения претензионного порядка, уточнили в пресс-службе финомбудсмена. Претензионный порядок означает, что до подачи жалобы финомбудсмену гражданин должен обратиться с претензией к страховщику, при этом сумма спора не должна превышать 500 тыс. рублей. В первый месяц работы служба вернула заявителям по этой причине 77% обращений (1842 из 2390 поданных), сообщалось ранее.

Характер обращений остался без изменений по сравнению с июнем. 96,4% обращений занимают споры по договорам ОСАГО, из которых большая часть (39,5%) связана с несогласием заявителей с размером страховой выплаты. Средний размер требований по ОСАГО в июле увеличился на 14% и составил 206 607 рублей. Больше всего жалоб в июле подали жители Южного, Приволжского и Центрального округов, говорится в сообщении службы.

Институт финомбудсмена создан для досудебного урегулирования споров между гражданами и финансовыми организациями, он начал свою работу со споров по автострахованию. На все остальные виды страхования, кроме ОМС, закон о финомбудмене распространится с 28 ноября 2019 года. С 1 января 2020 года финомбудсмен получит возможность разбирать досудебные претензии к микрофинансовым организациям, с января 2021 года - к банками, ломбардам, НПФ и кредитно-потребительскими кооперативам Также организации смогут присоединяться к службе финансового омбудсмена добровольно.

Обращение к финомбудсмену для гражданина бесплатно.