Разработчику систем автоматического управления присвоен статус промкомплекса Москвы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Ведущему московскому научно-производственному предприятию оборонной промышленности "Темп" им. Ф. Короткова" присвоен статус промышленного комплекса, который позволит предприятию получать поддержку от города и налоговые льготы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Столичное предприятие "Темп" имени Короткова" - один из важнейших представителей оборонно-промышленного комплекса России. Сегодня на предприятии трудится свыше 400 высококвалифицированных специалистов со средней заработной платой - 62 тыс. рублей. Предприятие производит агрегаты систем автоматического управления двигателями и воздухозаборниками модернизируемых самолетов", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Он добавил, что налоговые льготы, которые город предоставит предприятию в рамках спецстатуса, позволят сэкономить значительную часть средств. В совокупности налоговая нагрузка для промкомплекса снизится на 17-25%. "Высвобожденные средства предприятие сможет направить на модернизацию производственных мощностей, закупку нового высокотехнологичного оборудования и другие цели. Прогнозный объем выпадающих доходов города составит 4,6 млн рублей", - добавил Прохоров.

Научно-производственное предприятие (НПП) "Темп" им. Ф. Короткова" - инновационно-технологический лидер в области разработки гидромеханических и электронных агрегатов систем топливопитания, автоматического управления и контроля любой сложности, а также их составных частей для техники военного, специального и гражданского назначения. В настоящее время НПП "Темп" им. Ф. Короткова" выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в интересах Министерства обороны, предприятий оборонно-промышленного комплекса, ведущих промышленных и научных организаций РФ, в том числе активно участвует в проектах по созданию перспективных комплексов фронтовой и дальней авиации, военно-морского флота.