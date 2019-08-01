Чистый убыток "Аэрофлота" по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей. Это следует из отчетности компании.

При этом, как уточняется в сообщении "Аэрофлота", чистая прибыль за второй квартал в этом году увеличилась на 74,1%, до 2,7 млрд рублей.

"Наиболее существенное влияние на затраты в первом полугодии 2019 года снова оказал рост расходов на авиационное топливо. Общие расходы на топливо увеличились на 8 691 млн рублей (+15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), за счет роста налета часов на 12,2% и увеличения стоимости топлива на 4,5% в рублях по сравнению с первым полугодием 2018 года. В мае 2019 года впервые с июля 2017 года наблюдалось снижение средней цены керосина для ПАО "Аэрофлот" по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", - отмечается в сообщении авиакомпании.

Также на расходы повлияли лизинг и техобслуживание самолетов, которые выросли из-за динамики курса доллара и увеличения численности авиапарка.

"На рост затрат также повлияло увеличение расходов на наземное обслуживание, аэронавигацию и аэропортовых сборов вследствие роста объемов перевозок и тарифов на обслуживание в аэропортах Российской Федерации", - говорится в сообщении компании.

Как сообщалось ранее, "Аэрофлот" в январе - июне 2019 года увеличил перевозки пассажиров на 9,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 17,8 млн человек По данным на конец июня, авиапарк компании состоит 250 самолетов.