Власти Брянской области назвали причину массовой гибели пчел в регионе

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Массовая гибель пчел в Брянской области произошла из-за обработки рапсовых полей препаратами, идентичными запатентованным (дженериками) второго класса опасности, которые значительно дешевле оригинальных. Об этом ТАСС сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Для обработки рапса есть оригинальные инсектициды (химические препараты для уничтожения вредных насекомых - прим. ТАСС), у них четвертый класс опасности, есть дженерики, у которых второй класс. Если мы берем оригинальный препарат, то на обработку одного гектара необходимо около 1,6 тыс. рублей, при обработке дженериком уйдет около 600 рублей. Оба препарата разрешены, но оригинальный препарат безвреден для пчел, а после обработки дженериком должно пройти минимум пять дней - и только тогда на поля можно запускать пчел", - сказал он.

Массовая гибель пчел в Брянской области отмечена в Комаричском районе и селе Брасово. По словам Богомаза, для того чтобы в следующем году подобная ситуация не повторилась, необходимо проводить семинары об использовании препаратов для обработки полей от насекомых, их классах опасности, а также скоординировать действия пчеловодов и сельхозпроизводителей. "Например, если сельхозпроизводитель использует дженерик, то пасечнику нужно пчел на пять дней перевезти за 10 км от места обработки. У меня тоже пасека есть, это затратно, я понимаю, но безопасно", - сказал он.

Глава Брянской области отметил, что отказ от обработки полей препаратами приведет к еще большим убыткам сельхозпроизводителей, поэтому в первую очередь, необходимо проводить разъяснительную работу.

Первые случаи массовой гибели пчел стали фиксировать в России с конца мая. По предварительным подсчетам, в течение двух месяцев погибло более 80 тысяч пчелиных семей в Центральной части России, на Юге страны, в Удмуртии, Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане. В Орловской области региональное СУ СК возбудило первые два уголовных дела по ч. 2 ст. 249 УК РФ ("Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений"). В ряде регионов власти заявили о готовности компенсировать часть потерь пчеловодов: в Липецкой области из резервного фонда врио губернатора Игоря Артамонова на покупку одной пчелосемьи выделят от 3,15 тыс. до 3,5 тыс. рублей, в Курской области - по 3,15 тыс. руб., в Ульяновской области - по 3,5 тыс. рублей.