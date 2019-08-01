Эксперты обнаружили кибермошенников, использующих платную рекламу на YouTube

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили, что кибермошенники стали использовать платную таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, направленную на российских пользователей. Как отмечается в четверг в сообщении компании, такая реклама отсылает жертв на фишинговые сайты, которые обманывают жертв, обещая солидные выигрыши.

"Интернет-мошенники начали искать жертв с помощью платной таргетированной рекламы на YouTube. В качестве приманки злоумышленники используют обещание заплатить крупную сумму денег якобы за прохождение опроса или в рамках какой-либо благотворительной выплаты. Под прицелом мошенников в основном оказались пользователи из России и других стран СНГ", - отметили в "Лаборатории Касперского". В компании уточнили, что с начала 2019 года ее защитные решения заблокировали почти 17 млн попыток перехода на подобные сайты.

Так, описывают механизм действий мошенников эксперты, в ленте пользователя появляется рекламный видеоролик, который предлагает в несколько кликов получить крупную сумму денег. Под такими видео находится ссылка на фишинговые сайты, где пользователям предложено оплатить комиссию, достигающую иногда нескольких тысяч рублей - если он согласится, то лишится денег и не получит обещанного выигрыша, предупреждают в "Лаборатории Касперского".

"Подобный опросный фишинг, то есть когда жертве обещают вознаграждение за прохождение опроса, отнюдь не новое явление. Однако в этом случае крайне необычен метод его распространения - через платную таргетированную рекламу на YouTube. Злоумышленники, несомненно, рассчитывают на то, что пользователи доверяют этому ресурсу и в целом привыкли к разного рода видеорекламе на нем", - пояснил контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Михаил Сытник, чьи слова приводятся в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе компании Google, которой принадлежит YouTube, сообщили "Лаборатории Касперского", что считают подобные мошеннические схемы "вопиющим нарушением политики компании". "Мошенничество с рекламой - сложная проблема, и мы по-прежнему привержены борьбе с ней. Мы продолжаем разрабатывать новые решения для уменьшения мошенничества и делаем так, чтобы деловая реклама была актуальной и полезной. Мы также призываем людей сообщать нам, когда они видят рекламу, которая вызывает их беспокойство", - рассказали в Google.

Кроме того, в компании уточнили, что за 2018 год в ее рекламной сети было удалено порядка 2,3 млрд недобросовестных объявлений и закрыто почти 1 млн аккаунтов рекламодателей-нарушителей.