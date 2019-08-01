ГКРЧ вновь отказала операторам в выделении необходимых для 5G частот

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение отказать операторам в выделении полосы радиочастот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, которая необходима для создания и развития сети 5G. Об этом говорится в опубликованном протоколе заседания комиссии, которое прошло 25 июля (документ есть в распоряжении ТАСС).

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Согласно документу, "Мегафон", "Ростелеком", "Вымпел-коммуникации" ("Вымпелком", бренд "Билайн", принадлежит телекоммуникационному холдингу Veon) и МТС получили отказы в выделении полосы радиочастот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц для развертывания пилотных зон сетей 5G в разных городах.

Также компания "Мегафон" получила отказ на отдельную заявку по выделению полосы в диапазоне 3,481-3,498 ГГц и 3581-3600 ГГц для проведения эксперимента в Москве, Санкт-Петербурге и Выборге, Всеволожске и Кингисеппе. Кроме этого, "Ростелеком" подавал вторую заявку на частоты 3,4-3,44 ГГц, 3,44-3,45 ГГц, 3,5-3,54 ГГц и 3,54-3,55 ГГц, оператору отказали в их получении.

При этом в Минкомсвязи сообщили, что затягивание сроков выделения необходимых диапазонов для развертывания сети 5G плохо отразится на технологическом прогрессе. "Вновь и вновь повторяю, что без выделения под 5G диапазона 3,4-3,8 ГГц, принятого в мире, отставание нашей страны в развитии этой технологии неминуемо. Наверстать его, скорее всего, будет невозможно. Для других диапазонов (4,4-4,99 ГГц) оборудования нет, а отечественное появится лет через пять. Это убийственно долго", - сказал в беседе с ТАСС пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков.

Последние исследования в данном диапазоне, которые проводились "Ростелекомом" и "Мегафоном", завершились в декабре 2018 года.