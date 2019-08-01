Законопроект о продаже алкоголя и лекарств через интернет будет дорабатываться

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Законопроект о продаже алкогольной продукции и лекарств через интернет будет дорабатываться по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина России.

"Действительно, законопроект будет дорабатываться в соответствии с поручением", - сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщило издание РБК со ссылкой на протокол совещания, глава правительства поручил профильным ведомствам доработать законопроекты о дистанционной торговле алкоголем и лекарствами.

Ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин сообщал, что законопроект вызвал разногласия в правительстве. В частности, в кабмине полагают, что разрешение продажи алкогольной продукции в интернете будет способствовать увеличению ее потребления.

Законопроект о поэтапной легализации интернет-продаж алкоголя в России был подготовлен Минфином. Планировалось, что закон вступит в силу с 1 января 2019 года, однако он так и не был принят. При этом предполагалось, что до 2020 года продавать через интернет можно будет только вино, шампанское, пиво и пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

Категорически против легализации интернет-продаж алкоголя выступал Минздрав, указывая, что это увеличит его доступность, объемы продаж и потребления.