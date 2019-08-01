В США регулятор проверит сделки компании Facebook по покупке ее потенциальных конкурентов

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Федеральная торговая комиссия (ФТК) заподозрила американскую компанию Facebook, владеющую одноименной социальной сетью, в практике приобретения других фирм с целью избежания конкуренции с ними. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг в газете The Wall Street Journal.

На прошлой неделе Facebook сообщила, что указанный регулятор проводит в отношении нее антимонопольное расследование, однако не пояснила, в чем заключается суть разбирательства. По словам источников издания, ФТК проверяет сделки по приобретению Facebook других фирм, чтобы установить, были ли эти транзакции "частью кампании с целью захвата потенциальных конкурентов прежде, чем они станут представлять угрозу".

Как говорится в материале, "следователи ФТК ищут свидетельства того, что Facebook и ее основатель Марк Цукерберг покупали молодые технологические фирмы, чтобы не позволить им бросить вызов империи Facebook". Для этого сотрудники регулятора, в частности, обращаются за разъяснениями к основателям фирм, которые были приобретены Facebook.

Издание отмечает, что за последние 15 лет Facebook приобрела около 90 компаний. Она, в частности, купила соцсеть Instagram и приложение для мгновенного обмена сообщениями WhatsApp.

Как следует из публикации, если ФТК уличит Facebook в нарушении антимонопольного законодательства при осуществлении сделок, регулятор может потребовать, чтобы компания отказалась от владения или использования приобретенных активов. Такое решение регулятора, вероятнее всего, повлечет за собой судебное разбирательство. Представители Facebook и ФТК не представили комментариев относительно приведенных в публикации утверждений.

Ранее в этом месяце ФТК объявила о том, что оштрафовала Facebook на $5 млрд за нарушения при хранении личных данных пользователей одноименной соцсети. Как отмечает издание, разбирательство, в связи с которым с Facebook взыскали указанную сумму, не имеет отношения к проводящемуся регулятором антимонопольному расследованию.