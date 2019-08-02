Акционеры "Русала" перерегистрировали компанию с острова Джерси на остров Октябрьский

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.

В рамках этого решения акционеры одобрили внесения изменений в устав компании в соответствии с российским законодательством, принятие нового корпоративного устава с учетом изменений, необходимых для продолжения деятельности компании за пределами Джерси в качестве международной, утвердили смену наименования компании на "Международная компания публичное акционерное общество "Русал" (МКПАО "Русал") на русском языке и Rusal IPJSC (Rusal international public joint-stock company) - на английском, а также утвердили назначение Евгения Никитина в качестве генерального директора компании и условия заявлений компании в регулирующие органы РФ и Джерси.

Также после перерегистрации компании реестр акционеров, в соответствии с законодательством, будет вестись в России, регистратором станет акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" ("МРЦ").

Совет директоров "Русала" принял решение о редомициляции (переводе в другую юрисдикцию) с острова Джерси на территорию России в ноябре 2018 года, еще находясь под санкциями со стороны США, которые были сняты в январе 2019 года. В феврале источник ТАСС сообщал, что решение о перерегистрации En+ и "Русала" подтвердил обновленный совет директоров En+ (после снятия санкций США с En+ и подконтрольных ему "Русала" и "Евросибэнерго" En+ объявил о практически полном обновлении состава совета директоров).

Специальные административные районы с льготными условиями для международных компаний появились на острове Русский (Приморский край) и острове Октябрьский в прошлом году. Основная цель создания САР - деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.

О компании

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. В 2018 году компания произвела 3,753 млн тонн алюминия, в первом полугодии 2019 года - 938 тыс. тонн. Основные акционеры холдинга - En+ с долей 50,1%, SUAL Partners Виктора Вексельберга и партнеров с долей 26,5% и дочерняя компания швейцарского трейдера Glencore Amokenga Holdings c долей порядка 6,78%, которые по условиям сделки также отойдут к En+ до конца 2020 года.

Бумаги "Русала" обращаются сейчас на Московской и Гонконгской биржах.