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Медведев: размер единой субсидии Дальнему Востоку составит более 94 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Размер единой субсидии Дальнему Востоку составит более 94 млрд руб. на три года. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, открывая в пятницу совещание о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

"Общий размер так называемой единой субсидии Дальнему Востоку на ближайшие три года составляет более 94 млрд руб., но есть еще и дополнительные решения, в частности я подписал решение о внесение изменений в распределение денег, по выделению дополнительных средств. Сегодня об этом с вами поговорим", - сказал премьер.

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