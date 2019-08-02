ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его "достала ситуация" с недобросовестными подрядчиками.

"Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах - вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала", - сказал премьер на совещании о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

Медведев напомнил, что уже давал поручение по поводу усиления ответственности в отношении недобросовестных подрядчиков. Речь, по его словам, идет не только об элементарной административной ответственности, но и о введении специального уголовного состава, связанного с манипуляциями итогов конкурсов.

Премьер заметил, что не стоит раздувать подобные ситуации, но случаи, когда деятельность участников конкурса направлена на то, чтобы заранее уничтожить его результаты, должны быть наказуемы. "Заявка дается в таком виде, который не исполним, соответственно, конкурс завершается, исполнить по таким правилам конкурс невозможно, в результате все отменяется, мы все теряем деньги, а кто-то наслаждается этой ситуацией", - сказал глава правительства.

Он сделал акцент на то, что причины могут быть разными: желание просто "разбить" конкурс и в будущем поучаствовать в его отдельных частях, действия назло и другие. "Это надо завершать, эта проблема сплошная по всей стране", - заключил Медведев.