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Медведев назвал интересной идею обнуления налогов на Курилах

Медведев назвал интересной идею обнуления налогов на Курилах.

Медведев заявил, что его "достала ситуация" с недобросовестными подрядчиками
Премьер-министр напомнил, что уже давал поручение по этому вопросу
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