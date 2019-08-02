Итоги первого конкурса среди дальневосточных стартапов подведут на пятом ВЭФ

ТАСС, 2 августа. Победители первого конкурса среди дальневосточных стартапов Business Priority будут названы во Владивостоке на пятом Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщила пресс-служба ДФВТ.

"Фонд "Росконгресс" совместно с Дальневосточным фондом высоких технологий (ДФВТ) и технопарком "Русский" объявляют о начале приема заявок на конкурс среди дальневосточных технологических стартапов Business Priority. Конкурс проводится при поддержке администрации Приморского края, а его итоги будут подведены в ходе V Восточного экономического форума 4-6 сентября 2019 года во Владивостоке в рамках проекта "Территория Инноваций", - говорится в сообщении.

Прием заявок на участие в конкурсе будет открыт с 5 по 15 августа.

Представить свои проекты на конкурс смогут любые технологические стартапы, зарегистрированные в регионах Дальневосточного федерального округа и имеющие готовый продукт. Экспертным советом на ВЭФ будут выбраны семь стартапов-победителей, продукция которых уже пользуется спросом и имеет потенциал выхода на мировые рынки.

"Конкурс на такой крупной площадке как Восточный экономический форум - это уникальная возможность для дальневосточных технологических предпринимателей рассказать о своих идеях и проектах инвестиционному сообществу и потенциальным заказчикам со стороны государства и бизнеса. Подобный конкурс в рамках форума будет проведен впервые, и мы надеемся, что этот опыт будет успешным как для предпринимателей, так и для инвесторов, нацеленных на работу в регионе. Наиболее интересные проекты будут отобраны в качестве потенциальных портфельных компаний фонда", - приводятся в сообщении слова генерального директора дальневосточного фонда высоких технологий Руслана Саркисова.

Дальневосточный фонд высоких технологий - инвестиционный фонд, созданный Фондом развития Дальнего Востока (входит в ВЭБ.РФ), "Роснано" и Российской венчурной компанией в августе 2018 года по поручению президента РФ. Цель фонда - финансирование и поддержка высокотехнологичных проектов на Дальнем Востоке. Под управлением находится 5 млрд рублей, целевой объем фонда - 10 млрд рублей. В фокусе фонда находятся проекты в сферах биотехнологий, интеллектуального программного обеспечения и промышленного интернета вещей, альтернативной энергетики.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября 2019 года. По итогам предыдущего форума было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму свыше 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств. Ежегодно на форуме проходят выставка "Улица Дальнего Востока" и презентация дальневосточных регионов.